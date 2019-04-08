Всех их после большого пробега и многих лет эксплуатации продадут с аукциона

Всех их после большого пробега и многих лет эксплуатации продадут с аукционаВ автохозяйстве администрации Владимирской области хотят обновить часть машин. Всех их после большого пробега и многих лет эксплуатации продадут с аукциона.Как рассказал директор ГБУ «Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области» Сергей Тараник, в 2019 году планируют закупить 13 новых автомобилей, после чего распродадут 17 старых авто.Некоторые машины эксплуатируют более 13 лет, пробег некоторых из них превышает 700 тысяч километров.На их ремонт и техническое обслуживание уходит немалые суммы из бюджета. С 2016 года потратили 14,5 миллионов рублей. Расход топлива на машинах старше 8-ми лет и с пробегом более 150 тысяч километров заметно растет. На это нужно еще 900 тысяч рублей в год.Всего на закупки новых машин для спецавтохозяйства готовы потратить 20 миллионов 113 тысяч рублей.Купить хотят 11 новых «Hyundai Sonata» (каждая около 1,5 миллиона рублей) и 2 «Тойота Камри» в комплектации «Элеганс», каждая на сумму около 2 миллионов рублей.Однако, по словам Сергея Тараника, с закупкой новых машин все не так непросто. Для властей покупать авто можно только те, что собрали на предприятиях в России. Так что, возможно, придется брать «Шкоду Октавия».Последнее частичное обновление административного автопарка проводили в 2014 году.