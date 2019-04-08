На внеочередном собрании акционеров японского концерна Nissan было решено исключить из совета директоров Карлоса Гона, а также его ближайшего сподвижника Грега Келли.

На внеочередном собрании акционеров японского концерна Nissan было решено исключить из совета директоров Карлоса Гона, а также его ближайшего сподвижника Грега Келли. Оба они обвиняются в махинациях. Гона арестовали 19 ноября прошлого года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства, напоминает телеканал "Россия 24".В 2018 году Гона уволили с поста председателя совета директоров концерна. Но он мог участвовать в заседаниях, так как оставался его членом.