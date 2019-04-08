Яна Поплавская счастлива в отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым, который моложе ее на 12 лет. Однако рожать ему популярная актриса не намерена.

Яна Поплавская счастлива в отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым, который моложе ее на 12 лет. Однако рожать ему популярная актриса не намерена.Радиоведущий Евгений Яковлев скрасил одиночество Яны Поплавской после того, как она оформила развод с режиссером Сергеем Гинзбургом после 25 лет брака. В то время актриса объясняла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.Теперь Яна Поплавская счастлива с молодым избранником. Впрочем, в последнее время у пары назрели некоторые проблемы. Евгений Яковлев признался, что в последнее время артистка почти не появляется дома. "Я ее крайне редко вижу. Вчера ругался даже: целый день просидел дома один, а она пришла ночью. Говорит: "Пойми, у меня работа такая!" – пожаловался Евгений.Яна Поплавская только рада такой плотной занятости: актриса ведет колонку на одном из сайтов, снимается в различных ток-шоу, гастролирует с антрепризой. При этом актриса не забывает пообщаться с подписчиками ее официальной странички в социальной сети Instagram.Что касается общих детей, то 51-летняя Поплавская ясно обозначила Яковлеву свою позицию. "Хватит детей! У меня есть два сына, у Жени есть дочка. Нам этого достаточно. Поймите, детей нужно воспитывать, содержать. А мы же хотим хотя бы летом отдыхать. У нас с Женей яхтинг. И вообще, я не понимаю, почему ко мне все с детьми пристали?" – цитирует Яну Поплавскую .Старшему сыну актрисы Климу 33 года, младшему Никите – 22. Первый наследник появился к Яны Поплавской, когда ей было всего 17 лет. Причем мальчика она воспитывала самостоятельно, без помощи родственников. О потенциальных внуках артистка говорит неопределенно, дескать, и рада понянчиться, но постоянно сидеть и воспитывать не намерена."Вы что думаете, внуки рождаются для бабушек и дедушек?! Если родили ребенка, так им и занимайтесь. Да, если я люблю, хочу и могу посидеть с ребенком, привозите, я обязательно это сделаю", – высказалась Яна Поплавская.