Кроме того, подвёл область под штраф

Кроме того, подвёл область под штрафВладимирской области придётся вернуть более 517 тысяч рублей в федеральный бюджет из-за невыполнения благоустройства двора в Лакинске и двух общественных территорий – в поселке Новый и в селе Новоалександрово Суздальского района.В Белом доме отмечают, что подрядчиком по всем этим недоделанным объектам выступает фирма, которую возглавляет Альберт Русанен, который возглавляет и региональную общественную организацию «ЖКХ-Контроль». Общая стоимость работ 3-м контрактам превысила 6 миллионов рублей. Благоустройство нужно было сделать в течение месяца с даты заключения муниципального контракта.Департамент ЖКХ обладминистрации готовит письмо в Минстрой о рассмотрении возможности продления сроков выполнения показателей приоритетного проекта 2018 года до осени 2019 года.