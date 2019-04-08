До рождения первенца герцога и герцогини Сассекских остается всего несколько недель, и поклонники уже делают ставки на пол будущего малыша. Недавно у них появилась новая подсказка благодаря теннисистке Серене Уильямс.

До рождения первенца герцога и герцогини Сассекских остается всего несколько недель, и поклонники уже делают ставки на пол будущего малыша. Недавно у них появилась новая подсказка благодаря теннисистке Серене Уильямс.Во время недавнего интервью каналу E! News спортсменку спросили о том, какой совет она бы дала будущей матери. Ответ теннисистки заинтриговал многих фанатов. Они обратили внимание, что Серена Уильямс употребила местоимение "она" по отношению к ребенку."Одна моя беременная подруга сказала: "Мой ребенок будет делать так", и я посмотрела на нее и ответила: "Нет, она не будет. И ты не будешь". Затем она попросила меня помочь ей советом, потому что, да, у меня тоже когда-то были высокие ожидания", – отметила спортсменка в прямом эфире.Теннисистка добавила, что Меган Маркл станет отличной матерью. А ее главный совет состоял в том, что "нужно научиться принимать свои ошибки и с пониманием относиться к собственным недостаткам". "Иногда мы оказываем сильное давление на самих себя", – заключила она.Любопытно, что теннисистка так и не подтвердила, что ее беременной подругой является герцогиня Сассекская. Известно, что бывшая актриса состоит в близких отношениях со спортсменкой. даже пригласила Серену Уильямс на вечеринку, посвященную будущему малышу.Спортсменка воспитывает с супругом, сооснователем сайта Reddit Алексисом Оганяном, маленькую дочь Олимпию. Вполне вероятно, что теннисистка могла по привычке употребить местоимение "она", уточняет издание Glamour.