Звезда фильма Семнадцать мгновений весны Николай Прокопович скончался 14 лет назад, оставив после себя большую московскую квартиру примерной стоимостью два миллиона долларов. В ней сейчас проживает его вдова - актриса Инга Задорожная. Съемочная группа ток-шоу Пусть говорят Первого канала побывала в гостях у супруги звезды.

Звезда фильма "Семнадцать мгновений весны" НиколайПрокопович скончался 14 лет назад, оставив после себя большую московскую квартирупримерной стоимостью два миллиона долларов. В ней сейчас проживает его вдова -актриса Инга Задорожная. Съемочная группа ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала побывала вгостях у супруги звезды.Инга Трофимовна рассказала,что ее сын Константин редко заходит в гости. Боле того, по словам престарелойартистки, наследник издевается над ней: отбирает у нее деньги, укралпаспорт, вытащил сим-карту из телефона, забрал сберкнижки и переправил телефонныеномера знакомых в ее блокноте.Задорожная добавила, что еемальчик родился с диагнозом гидроцефалия – водянка мозга. Они бросили все силына лечение наследника, показывали самым лучшим врачам. Константина с детства отвсего оберегали, очень баловали, все делали за него. Даже в медицинскийинститут Прокоповича-младшего устроили без экзаменов. Инга Трофимовна считает,что сейчас она пожинает плоды своего воспитания."Он хочет, чтобы я ушлапоскорее. Он считает, что уже засиделась. Все-таки 83 года", – рассказала она корреспондентам.Константин Прокоповичпоявился уже в студии "Пусть говорят". "Мама больна. Она считает меня врагомномер один", – заявил он с порога.Мужчина поведал, что матьвсегда была властной, никогда им не интересовалась и сейчас вдет себяэгоистично. Прокопович-младший затаил злобу на родительницу, так как таразрушила его первый брак, а нынешнюю его жену из Ростова она называетохотницей за московской квартирой.Более того, Константинопасается, что родительница перепишет имущество на черных риелторов. По егомнению, Инга Трофимовна давно выжила из ума.Ведущий "Пусть говорят" ДмитрийБорисов и присутствующие в студии эксперты попытались убедить Прокоповича-младшегоналадить общения с родительницей: пожилая женщина нуждается в уходе, ее дом зарос грязью. Меж темКонстантин наотрез отказался идти навстречу матери.