В столичном Доме кино простились с актером Алексеем Булдаковым. Корреспондент Дни.ру побывал на траурной церемонии.

В столичном Доме кино простились с актером Алексеем Булдаковым. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии.Алексей Булдаков сыграл более чем в сотне картин. Но самый яркий его образ – генерал Алексеей Иволгин или Михалыч – герой серии фильмов Александра Рогожкина об особенностях русской охоты, рыбалки и политики.Актер успешно работал и в театре. На 11 апреля были намечены гастроли в Кемерово – Булдаков там должен был выйти на сцену Большого концертного зала Филармонии имени Бориса Штоколова в антрепризном спектакле "Три желания антиквара". А в ноябре спектакль должен был пройти в шести немецких городах. "Зрителей ждет сплошное веселье, позитивный настрой, яркая игра актеров, шутки, танцы и песни. Без сомнения, этот спектакль не оставит вас равнодушными", – зазывала афиша веселая публику...Вместе с Булдаковым на сцену должна была выйти молодая российско-белорусская актриса, Анна Казючиц, известная по фильму "В августе 44-го", сериалам "Лесник", "На безымянной высоте", "Пенсильвания". Теперь же она говорила у гроба Алексея Ивановича... "Я помню, как перед очередным спектаклем он обратил внимание на мою руку и строго сказал: "Сними обручальное кольцо" – так принято у артистов на сцене", – рассказала Анна.Напомним, скончался в минувшую среду, 3 апреля, на 69-м году жизни. Сердце артиста остановилось в Монголии, куда он приехал на празднование дня рождения друга. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни – у актера оторвался тромб.