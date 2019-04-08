Александр Цекало стал очередным звездным гостем передачи Дарьи Златопольской Белая студия. Продюсер рассказал о работе и личной жизни.

Александр Цекало стал очередным звездным гостем передачи Дарьи Златопольской "Белая студия". Продюсер рассказал о работе и личной жизни.Александр Цекало убежден, что чувства помогают творческому человеку преодолеть предел, который неизбежно наступает. Чувства бодрят, дарят вдохновение. Продюсер не считает, что его встречу с Дариной Эрвин можно назвать "судьбой" или "случаем". "Она как наркотик, только естественный, который нельзя купить", – признался Александр Цекало.Продюсер отметил, что заслужил быть счастливым, пройдя множество испытаний. Однако он не хотел бы ничего менять в своем прошлом. По его мнению, изменения могли бы повлечь необратимые последствия в будущем. "То, что есть сейчас – для меня очень дорого и близко. Я очень люблю свою жену Дарину. Что было позади не важно, важно – что впереди", – объяснил продюсер.Дарина Эрвин, что на 30 лет моложе его, уверен Александр Цекало, его человек. Хотя ему и сложно открываться другому. "Проще вообще ничего не испытывать, не сражаться, не бороться за любовь, за творчество, детей, убеждения. Тогда будешь жить дольше и спокойнее", – рассудил Александр Цекало.Счастливая любовь положительно влияет на его творчество. Александр Цекало признался, что у него большие амбиции. Так, он хотел бы быть лучшим продюсером не только в России, но и за границей. "Буду создавать международные сериалы", – поделился планами продюсер.Напомним, и Дарина Эрвин (настоящая фамилия Сапарова) оформили отношения в начале марта. Влюбленные расписались в Америке, где Дарина живет с 17 лет. На торжественной церемонии были только самые близкие. Говорят, грандиозное торжество в Москве молодожены закатят в мае. Якобы будут приглашены звезды отечественного шоу-бизнеса.