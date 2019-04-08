В апреле отмечаются два праздника - Международный день культуры и Всемирный день книги

В апреле отмечаются два праздника - Международный день культуры и Всемирный день книги«Книги – это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению»Френсис БеконВ апреле отмечаются два праздника - Международный день культуры и Всемирный день книги. К этому времени Центр пропаганды изобразительного искусства подготовит проведение акции. С 14-ого по 24-ое апреля посетители смогут не только ознакомиться с представленными в залах выставками, но и получат в подарок книги «Художники владимирской земли» и «Искусство Мстёры».Трудно переоценить значение книги и изобразительного искусства в развитии культуры. Они создают неразрывный симбиоз мыслей и чувств, характеризующих разные эпохи. Книга «Художники владимирской земли» несет в себе не только краткую информацию о периодах развития изобразительного искусства области, но и разнообразный иллюстративный ряд произведений живописи, скульптуры и графики. Книга об искусстве Мстеры может углубить представление о богатстве культурных традиций русской земли.