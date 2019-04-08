Петр Порошенко подключил к борьбе с Владимиром Зеленским свою карманную церковь, для которой он недавно выторговал в Стамбуле томос. Украинский священник из стана раскольников пригрозил адом избирателям Зеленского.

ПетрПорошенко подключил к борьбе с Владимиром Зеленским свою карманную церковь, длякоторой он недавно выторговал в Стамбуле томос. Украинский священник из станараскольников пригрозил адом избирателям Зеленского.ПротоиерейВладимирского собора так называемой новой церкви Украины Петро Зинич пригрозилпреисподней избирателям Владимира Зеленского. На комментарий священника обратил вниманиежурналист Александр Дубинский. Он опубликовал скриншот поста Юрия Дорошенко о предстоящемвтором туре и угрозах представителя церкви.Напомним,что в начале этого года ПетрПорошенко вместе с главой отделившейся от Московского патриархатацеркви митрополитом Епифанием получили из рук вселенского патриарха Варфоломеятомос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Независимостьэтой церкви в мире не признали.Послеэтого вместе сосвященниками начал возить документ в стеклянной раме по стране, рассказываяжителям о своих заслугах в получении документа. Эту поездку, во время которойбыли зафиксированы многочисленные стычки сторонников и противников президента,в народе прозвали томос-туром.РПЦ резко отреагировали на вручение томоса раскольникам. Глава синодальногоотдела Московского патриарха по взаимоотношениям с обществом и СМИ ВладимирЛегойда назвал томос "простой бумагой".Эксперты говорили, что предоставление независимостиукраинской церкви нужно для сохранения власти в преддвериивыборов, но томос не помог украинскому лидеру для поднятия собственногорейтинга. В первом туре выборов актерВладимир Зеленский набрал в два раза больше голосов, чем действующий президент.