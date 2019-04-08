Представители двух стран обсудили вопросы межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения охраны общественного порядка и профилактики предотвращения преступлений ...

В рамках рабочей встречи на Петровке, 38 представители двух стран обсудили вопросы межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения охраны общественного порядка и профилактики предотвращения преступлений различной направленности.Открывая рабочее совещание врио начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Плахих рассказал иностранным коллегам об оперативной обстановке в столице России и об обеспечении охраны общественного порядка в период проведения массовых мероприятий.Делегацию полиции Монголии возглавил заместитель начальника ГУП Монголии - начальник управления полиции г. Улан-Батора полковник полиции Далайхуу Ядамдорж, который рассказал московским коллегам об оперативной обстановке в своем городе.Поддержка отношений с органами обеспечения охраны общественного порядка других государств является важным направлением в работе московской полиции. Благодаря обмену опытом эта область деятельности правоохранительных органов постоянно совершенствуется. «Я уверен, что Ваш визит будет способствовать расширению связей между нашими ведомствами», -подчеркнул заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве.В ходе рабочей встречи представителям Монголии продемонстрировали работу Дежурной части столичной полиции и рассказали о специфике работы службы «02». Также зарубежным коллегам провели экскурсию по музею истории легендарного Московского уголовного розыска.В рамках программы пребывания делегация Монголии посетит управление Госавтоинспекции, 2 оперативный полк и Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве