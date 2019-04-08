Звезда программы Жить здорово! обладает невероятной популярностью у зрителей. Елена Малышева умеет привлечь к себе внимание.

Звезда программы "Жить здорово!" обладает невероятнойпопулярностью у зрителей. Елена Малышева умеет привлечь к себе внимание.По мнению, телеведущая не боится быть осмеянной,поэтому смело соглашается на эксперименты в кадре. Елена Малышева иногданамеренно шокирует зрителей эксцентричными выходками."Елена Малышева – невероятно умная, образованная ивоспитанная женщина. Она понимает что делает, и ее поведение всегда нормальновоспринималось телезрителями. Эту форму взаимодействия с окружающими онавыбрала давно, и будет так вести себя и дальше. Порой со стороны это выглядитвесьма своеобразно, но психических отклонений в этом нет. Рейтинги программывысокие, и, что бы ни говорили недоброжелатели, Малышева будет делать так, какнадо ей", – рассудила ясновидящая.Меж тем судьба благоволит, а коллеги сторонятся. "Кстати, картыпоказывают ее достаточно обеспеченной женщиной. Вижу, будто бы живет на двестраны, и большую часть времени проводит не в России. При этом телеведущаяготовится к программам весьма тщательно – вижу, что она буквально достает всехвокруг своими замечаниями и руководствами к действию. С ней тяжело уживаться, икак руководитель она бывает весьма требовательной, чем выводит из себяподчиненных", – рассказала таролог.Саона считает, что телеведущая хорошо знает свою аудиторию –в этом и заключается секрет ее популярности. "Девиз – чем прощеслова, тем ближе к народу. И как бы смешно это ни звучало, это и правдапритягивает зрителей. Мы можем смеяться над мемами в соцсетях, но заметьте, все знают ее,и такой популярности могут позавидовать многие звезды шоу-бизнеса", -резюмировала ведунья.