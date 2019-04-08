Звезда программы Жить здорово! обладает невероятной
популярностью у зрителей. Елена Малышева умеет привлечь к себе внимание.
Звезда программы "Жить здорово!" обладает невероятной
популярностью у зрителей. Елена Малышева умеет привлечь к себе внимание.
По мнению, телеведущая не боится быть осмеянной,
поэтому смело соглашается на эксперименты в кадре. Елена Малышева иногда
намеренно шокирует зрителей эксцентричными выходками.
"Елена Малышева – невероятно умная, образованная и
воспитанная женщина. Она понимает что делает, и ее поведение всегда нормально
воспринималось телезрителями. Эту форму взаимодействия с окружающими она
выбрала давно, и будет так вести себя и дальше. Порой со стороны это выглядит
весьма своеобразно, но психических отклонений в этом нет. Рейтинги программы
высокие, и, что бы ни говорили недоброжелатели, Малышева будет делать так, как
надо ей", – рассудила ясновидящая.
Меж тем судьба благоволит, а коллеги сторонятся. "Кстати, карты
показывают ее достаточно обеспеченной женщиной. Вижу, будто бы живет на две
страны, и большую часть времени проводит не в России. При этом телеведущая
готовится к программам весьма тщательно – вижу, что она буквально достает всех
вокруг своими замечаниями и руководствами к действию. С ней тяжело уживаться, и
как руководитель она бывает весьма требовательной, чем выводит из себя
подчиненных", – рассказала таролог.
Саона считает, что телеведущая хорошо знает свою аудиторию –
в этом и заключается секрет ее популярности. "Девиз – чем проще
слова, тем ближе к народу. И как бы смешно это ни звучало, это и правда
притягивает зрителей. Мы можем смеяться над мемами в соцсетях, но заметьте, все знают ее,
и такой популярности могут позавидовать многие звезды шоу-бизнеса", -
резюмировала ведунья.