В Малайзии в результате крупного дорожно-транспортного происшествия 10 человек погибли, еще 34 были госпитализированы.

В Малайзии в результате крупного дорожно-транспортного происшествия 10 человек погибли, еще 34 были госпитализированы. О происшествии сообщило издание Star.Как уточняется, автобус, перевозивший иностранных рабочих, по неустановленной причине выехал с трассы и упал в кювет. Водитель и восемь пассажиров скончались на месте, еще один человек умер чуть позже в больнице.Авария произошла в окрестностях Куала-Лумпура поздно вечером в воскресенье, 7 апреля, передает ТАСС.