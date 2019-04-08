Единственная дочь артиста разводится с мужем. Семью
Владимира Винокура, судя по всему, ожидают перемены.
Единственная дочь артиста разводится с мужем. Семью
Владимира Винокура, судя по всему, ожидают перемены.
Анастасия Винокур и музыкальный продюсер Григорий Матвеевичев расстались. Сегодня в Пресненский суд города Москвы было подано заявление
от имени дочери знаменитости.
Звездная наследница просит развода. Иск зарегистрирован
сегодня, 8 апреля. Следующие пять дней документ будет рассматривать судья.
Сама Анастасия не горит желанием комментировать произошедшее.
Более того, она заявила, что проблем в ее семье нет.
"Нет, мы не
разводимся, никаких комментариев. Это, вероятно, какая-то ошибка или
совпадение", – цитирует дочь .
Анастасия и Григорий около шести лет прожили в браке. У
них есть малолетний сын Федор. Еще совсем недавно отношения супругов
казались идеальными. Влюбленные посвящали друг другу нежные слова о любви, публиковали в Сети красочные снимки с отдыха.
Супруги познакомились в
2010 году. Спустя несколько лет отношений Матвеевичев сделал дочери предложение. "Просыпаюсь и вижу: пол усыпан ромашками. На столике —
коробочка с кольцом. А на зеркале помадой написано: "Выходи за меня", – рассказывала
наследница артиста ранее.