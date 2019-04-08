Единственная дочь артиста разводится с мужем. Семью Владимира Винокура, судя по всему, ожидают перемены.

Единственная дочь артиста разводится с мужем. СемьюВладимира Винокура, судя по всему, ожидают перемены.Анастасия Винокур и музыкальный продюсер Григорий Матвеевичев расстались. Сегодня в Пресненский суд города Москвы было подано заявлениеот имени дочери знаменитости.Звездная наследница просит развода. Иск зарегистрировансегодня, 8 апреля. Следующие пять дней документ будет рассматривать судья.Сама Анастасия не горит желанием комментировать произошедшее.Более того, она заявила, что проблем в ее семье нет."Нет, мы неразводимся, никаких комментариев. Это, вероятно, какая-то ошибка илисовпадение", – цитирует дочь .Анастасия и Григорий около шести лет прожили в браке. Уних есть малолетний сын Федор. Еще совсем недавно отношения супруговказались идеальными. Влюбленные посвящали друг другу нежные слова о любви, публиковали в Сети красочные снимки с отдыха.Супруги познакомились в2010 году. Спустя несколько лет отношений Матвеевичев сделал дочери предложение. "Просыпаюсь и вижу: пол усыпан ромашками. На столике —коробочка с кольцом. А на зеркале помадой написано: "Выходи за меня", – рассказываланаследница артиста ранее.