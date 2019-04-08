Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак. Народный артист назвал ее добрым и хорошим человеком, передает РИА Новости. Он заявил, что желает телеведущей счастья и любви. Она заслужила, - уверен Виторган-Старший.

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак. Народный артист назвал ее "добрым" и "хорошим" человеком, передает РИА Новости. Он заявил, что желает телеведущей "счастья и любви". "Она заслужила", — уверен Виторган-Старший.Он считает, что рок от "роковых женщин" распространяется на всех участников. "А я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно", — заявил артист. Он рассказал также, что знает Собчак с детства и общался с ее родителями. Она – дочь друга Виторгана Анатолия Собчака. "Это для меня свято", — признался Виторган. Он считает, что Ксения унаследовала от родителей лучшие качества и является "очень достойным человеком".8 марта 2019 года сын Эммануила Виторгана Максим и Ксения Собчак одновременно заявили о прекращении отношений. Перед этим разразился ряд скандалов. 21 января Максим Виторган подрался в одном из московских кафе с режиссером Константином Богомоловым. Причиной потасовки якобы была Собчак.