Во всемирный день здоровья, 7 апреля, депутаты-единороссы всех уровней вместе с проектом сторонников партии, Центром гражданских инициатив, поддержали организованную благотворительным центром ДаДобро акцию Зарядка со звездой. Она прошла в 24 городах России.
Во всемирный день здоровья, 7 апреля, депутаты-единороссы всех уровней вместе с проектом сторонников партии, Центром гражданских инициатив, поддержали организованную благотворительным центром "ДаДобро" акцию "Зарядка со звездой". Она прошла в 24 городах России.
Вместе с добровольцами фонда, а также звездами кино,
телевидения, искусства, спорта партийцы посетили подшефные детские дома и
реабилитационные центры. Немалая часть из них располагается в деревнях и
небольших поселках.
Так, депутат Госдумы, сопредседатель Центрального совета
сторонников "ЕР" Сергей Боярский провел зарядку для воспитанников
Благотворительного фонда реабилитации ребенка "Центр Г.Н. Романова" в
Санкт-Петербурге.
Благодаря профессиональной помощи
специалистов и большого количества физических активностей у подопечных центра
уже многое получается, отметил парламентарий. По его словам, большую роль играет чуткость персонала, его неформальный
подход к воспитанникам.
"Конечно, родители этих ребят – такие же герои, как и
они сами. Вместе с Центром поддержки гражданских инициатив мы хотим показать,
что они не одни в борьбе со своим недугом", – подчеркнул партиец.
В свою очередь, депутат Госдумы, двукратный призер
Олимпийских игр, ватерполист Ирек Зиннуров провел "Зарядку со
звездой" для ребят одного из детдомов в Казани. По словам спортсмена,
подобные акции необходимы, ведь они показывают детям, как преодолевать
препятствия и добиваться поставленных целей. "Для многих такой целью
является именно здоровье. Главное – найти с детьми контакт и заинтересовать
их", – сказал парламентарий.
Всероссийская акция прошла и в столице Урала Екатеринбурге.
Местную школу-интернат посетил шестикратный призер чемпионатов мира по
биатлону, заслуженный мастер спорта Антон Шипулин. Спортсмен рассказал ребятам
о пользе зарядки, а также отметил, что пробегает 5-10 километров каждое утро.
Он посоветовал воспитанникам следить за здоровьем и держать в тонусе мышцы. Чем
больше времени уделяется на спорт, тем меньше его остается на вредные привычки,
подчеркнул атлет.
Вместе с фондом "ДаДобро" Центр поддержки
гражданских инициатив (ЦПГИ) уже провел два крупных социальных мероприятия.
Помимо прочего, сторонники "Единой России" поддержали
благотворительную акцию "Обычное дело". В ней участвовали более 10
тысяч добровольцев, которые собрали для нуждающихся 40 тысяч килограммов вещей.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о требовании
единороссов поскорее, запрещающий высадку детей из
общественного транспорта. Координатор партийного проекта "ЕР"
"Безопасные дороги" Владимир Афонский обратился к главе
Ханты-Мансийского автономного округа и попросил разобраться в ситуации с
высадкой из рейсового автобуса слабослышащего ребенка в Сургуте.