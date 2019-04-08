Во всемирный день здоровья, 7 апреля, депутаты-единороссы всех уровней вместе с проектом сторонников партии, Центром гражданских инициатив, поддержали организованную благотворительным центром ДаДобро акцию Зарядка со звездой. Она прошла в 24 городах России.

Во всемирный день здоровья, 7 апреля, депутаты-единороссы всех уровней вместе с проектом сторонников партии, Центром гражданских инициатив, поддержали организованную благотворительным центром "ДаДобро" акцию "Зарядка со звездой". Она прошла в 24 городах России.Вместе с добровольцами фонда, а также звездами кино,телевидения, искусства, спорта партийцы посетили подшефные детские дома иреабилитационные центры. Немалая часть из них располагается в деревнях инебольших поселках.Так, депутат Госдумы, сопредседатель Центрального советасторонников "ЕР" Сергей Боярский провел зарядку для воспитанниковБлаготворительного фонда реабилитации ребенка "Центр Г.Н. Романова" вСанкт-Петербурге.Благодаря профессиональной помощиспециалистов и большого количества физических активностей у подопечных центрауже многое получается, отметил парламентарий. По его словам, большую роль играет чуткость персонала, его неформальныйподход к воспитанникам."Конечно, родители этих ребят – такие же герои, как иони сами. Вместе с Центром поддержки гражданских инициатив мы хотим показать,что они не одни в борьбе со своим недугом", – подчеркнул партиец.В свою очередь, депутат Госдумы, двукратный призерОлимпийских игр, ватерполист Ирек Зиннуров провел "Зарядку созвездой" для ребят одного из детдомов в Казани. По словам спортсмена,подобные акции необходимы, ведь они показывают детям, как преодолеватьпрепятствия и добиваться поставленных целей. "Для многих такой цельюявляется именно здоровье. Главное – найти с детьми контакт и заинтересоватьих", – сказал парламентарий.Всероссийская акция прошла и в столице Урала Екатеринбурге.Местную школу-интернат посетил шестикратный призер чемпионатов мира побиатлону, заслуженный мастер спорта Антон Шипулин. Спортсмен рассказал ребятамо пользе зарядки, а также отметил, что пробегает 5-10 километров каждое утро.Он посоветовал воспитанникам следить за здоровьем и держать в тонусе мышцы. Чембольше времени уделяется на спорт, тем меньше его остается на вредные привычки,подчеркнул атлет.Вместе с фондом "ДаДобро" Центр поддержкигражданских инициатив (ЦПГИ) уже провел два крупных социальных мероприятия.Помимо прочего, сторонники "Единой России" поддержалиблаготворительную акцию "Обычное дело". В ней участвовали более 10тысяч добровольцев, которые собрали для нуждающихся 40 тысяч килограммов вещей.Напомним, ранее "Дни.ру" писали о требованииединороссов поскорее, запрещающий высадку детей изобщественного транспорта. Координатор партийного проекта "ЕР""Безопасные дороги" Владимир Афонский обратился к главеХанты-Мансийского автономного округа и попросил разобраться в ситуации свысадкой из рейсового автобуса слабослышащего ребенка в Сургуте.