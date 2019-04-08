Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала ИнТБ заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами. Запись эфира была опубликована в видеохостинге YouTube.Отвечая на вопрос журналистов о том, как научить украинцев разговаривать на государственном языке, Фарион заявила, что для этого надо запретить русскоязычному населению Украины получать образование и работать.При этом, по мнению бывшего депутата, украинцы являются слабой нацией, потому что позволяют себя унижать."У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты", — цитирует слова экс-депутата РИА Новости. Фарион добавляет, что в случае, если эти люди не знают украинского языка, они не должны получать образование и автоматически не должны получать работу.Ирина Фарион известна своими агрессивными высказываниями о русскоязычных украинцах. Ранее она называла русский язык языком оккупантов и говорила о необходимости приучать украинцев использовать в публичном пространстве только государственный язык. Также политик призывала сограждан ломать челюсти жителям Украины, говорящим по-русски.