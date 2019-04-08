Артист Максим Галкин приучает сына к труду с раннего возраста. О трудолюбии наследника артист рассказал на странице в Instagram.

Артист Максим Галкин приучает сына к труду с раннего возраста. О трудолюбии наследника артист рассказал на странице в Instagram.На видеозаписи мальчик собирает на участке листья. "Вот, посмотрите, какой у меня целый мешок!" – похвастался Гарри Галкин и показал большой пакет, полный сухих листьев. В подписи к ролику артист в шутку назвал сына хозяйственником.Пост понравился многим пользователям. Они похвалили Максима Галкина за то, что он прививает ребенку любовь к труду. "Восхищаюсь тем, как Вы воспитываете детей!", "Труд облагораживает и спасает от звездности!", "Это, кстати, очень полезный навык для детей.Хорошо и по-доброму, без барских замашек", – написали комментаторы. Один из подписчиков заявил, что, если бы все люди воспитывали детей так же, Россия была бы самой процветающей страной.Наблюдательные поклонники заметили, что мальчик собирает листья в пакет из магазина "Пятерочка". Они с иронией поинтересовались, сколько сеть заплатила им за рекламу. "Ага, скрытая реклама магазина "Пятерочка", "Реклама "Пятерочки"?", "Опять "Пятерочку" рекламируете", – отметили пользователи.Ранее показал, как его дети занимаются гимнастикой. Видеозапись юморист разместил в социальных сетях. По мнению фанатов, Лиза выполняла упражнения лучше брата.