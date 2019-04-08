В Хабаровск с рабочей поездкой прибыл министр МЧС Евгений Зиничев. Цель визита - проверка готовности региона к паводку и пожароопасному сезону.

В Хабаровск с рабочей поездкой прибыл министр МЧС Евгений Зиничев. Цель визита — проверка готовности региона к паводку и пожароопасному сезону.Как передает ГТРК "Дальневосточная", первым делом глава МЧС посетил место схода оползня на Бурее. Русто реки в этом месте резко сужается, и несмотря на то, что военные пробили взрывами большую протоку, она вряд ли справится с объемом воды. Также не исключены ледовые заторы и подтопление и населённых пунктов. В зоне риска село Чекунда.После оценки обстановки Евгений Зиничев совместно с экспертами возможно мобилизует дополнительные силы. Пока для мониторинга текущей обстановки в данном районе организовано дежурство спасателей.