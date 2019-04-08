Его кандидатуру представят на утверждение главе региона

Его кандидатуру представят на утверждение главе регионаВ Белом доме прошёл конкурс на замещение вакантной должности директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области. Заявки подавали пять кандидатов. Все участники – жители 33-го региона.«Главная цель конкурса, чтобы всё, что мы делали, было открыто, прозрачно и продуктивно», – отметил врио заместителя губернатора Максим Брусенцов.По итогам конкурса его победителем признали Сергея Дмитриева. Его кандидатуру представят на утверждение главе региона в качестве директора регионального департамента строительства и архитектуры.После оглашения результатов Максим Брусенцов поблагодарил всех кандидатов и подчеркнул, что все претенденты были достойные.