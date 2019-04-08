Больше тысячи человек стали жертвами автомобильных аварий в Краснодарском крае в 2018 году. Госавтоинспекция обнародовала статистику ДТП со смертельным исходом.

Больше тысячи человек стали жертвами автомобильных аварий в Краснодарском крае в 2018 году. Госавтоинспекция обнародовала статистику ДТП со смертельным исходом.Самыми опасными регионами, наряду с Кубанью, стали Московская и Ростовская области, Башкирия, а также Москва. В столице за 2018 год погибли больше 400 человек.Самым безопасным субъектом оказалась Чукотка. Там в авариях за весь год погибли два человека, передает телеканал "Россия 24".