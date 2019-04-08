В Москве прошла встрече 22 тура Российской премьер-лиги между Локомотивом и Зенитом. Матч завершился вничью 1:1. В составе Зенита снова отличился защитник Ярослав Ракицкий.

В Москве прошла встрече 22 тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Зенитом". Матч завершился вничью 1:1. В составе "Зенита" снова отличился защитник Ярослав Ракицкий.Как и в предыдущем матче с "Оренбургом" украинский легионер "Зенита" забил мяч со штрафного. И так же голу Ракицкого предшествовали необычные действия полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева. Перед ударом Магомед поцеловал Ярослава в лоб.Магомед Оздоев прокомментировал свои действия. "Я думаю, это такая маленькая традиция. Уже два раза получается. Я всегда уверен в исполнении Ракицкого. Как и вся команда. Потому что это игрок, который способен решить такой момент", — приводит слова Оздоева "Спорт-Экспресс".Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не стал давать оценку новому ритуалу своих игроков. "Гол Ракицкого – прекрасное шикарное исполнение. Я очень рад за Ярослава, как и за всех игроков, которые в нужный момент дают команде все необходимое, чтобы оставаться наверху. Их традиция с Оздоевым? Это надо у Магомеда спросить, поцелуи не в моей компетенции",