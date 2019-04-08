Андрей Малахов побывал в роскошном особняке бывшей примы Большого театра. Анастасия Волочкова радушно принимала у себя съемочную группу программы Прямой эфир телеканала Россия 1.

Андрей Малахов побывал в роскошном особняке бывшей примы Большоготеатра. Анастасия Волочкова радушно принимала у себя съемочную группу программы"Прямой эфир" телеканала "Россия 1".Танцовщица устроила шоумену небольшую экскурсию по дому, апосле, удобно устроившись в гостиной, рассказала о наболевшем. АнастасияВолочкова поведала, что судится с бывшим гражданским мужем – бизнесменом ИгоремВдовиным. Экс-возлюбленный задолжал ей три миллиона долларов, которые брал наразвитие собственного предприятия.Артистка отметила, что отец ее единственной дочери много леткормит ее завтраками, обещая отдать деньги. Более того, по словам Вилочковой,Вдовин и не планировал возвращать средства.Еще пять лет назад, когда супруги вместе снимали дом вЛианозово, Анастасия попыталась мирно договориться с тогда еще любимымизбранником. "А он мне говорит: "Я тебе ничего не должен". Началисьскандалы. Я ему все время говорила: "Игорь, ты не думай, что я такая идиотка, уменя в сейфе сложены и векселя, и твои расписки и вся твоя эта писанина", -вспомнила Анастасия Волочкова в ток-шоу "Прямой эфир".Балерина отметила, что сразу после того разговора в ихкоттедже произошло ограбление, которое показалось очень подозрительным. В ее отсутствие негодяи вошли в дом, избили и связали домработницу.Постранному стечению обстоятельств злоумышленники интересовались только сейфами,в которых лежали документы. Маленький открыли и выпотрошили, а второй – большой,погрузили в авто и увезли. Волочкова отмечает, что код от малого хранилищазнали только два человека: она и Игорь.Анастасия уверена, что преступники действовали по наводкеВдовина: они хорошо ориентировались в доме и явно знали шифр. "Слава богу у меня остались копии расписок", – отметилаВолочкова.Тогда знаменитость написала заявлениев правоохранительные органы. Основным подозреваемым по делу проходил Игорь Вдовин.Параллельно следствие взялось за поиск трех миллионов долларов, которыегражданский муж забрал у Волочковой. По словам Анастасии, Игорь Вдовин черезмошенническую схему вывел ее капиталы в оффшор на Кипре.Тогда бизнесмену удалось уговоритьбалерину забрать заявление. Вдовин клялся, что вернет деньги, давил на жалость.не хотела, чтобы отец ее дочери попал в тюрьму. Она уступилаизбраннику. Дело закрыли.С тех пор, как говорит танцовщица,прошло пять лет, а воз и ныне там. Теперь обобранная артистка опять намерена судиться с возлюбленным."У меня нет больше сил это терпеть.Этот человек – Вдовин – это исчадье ада. Ему бумерангом вернется все. Ему и егородне, вот я этого хочу. Даже если деньги не вернет – сядет в тюрьму. Он долженбыть наказан", – сказала в интервью Андрею Малахову.