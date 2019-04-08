Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости законов, которые смогут повысить эффективность контрактной системы. Основным критерием при осуществлении госзакупок должно стать качество услуг, а не соревнование по экономии средств, подчеркнул председатель нижней палаты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости законов, которые смогут повысить эффективность контрактной системы. Основным критерием при осуществлении госзакупок должно стать качество услуг, а не соревнование по экономии средств, подчеркнул председатель нижней палаты.Государственный и муниципальный заказ имеют огромноезначение для экономики страны, отметил Володин. По его словам, во многом откачества профильных законов зависит реализация нацпроектов и исполнениемайского указа президента. "Совершенствование контрактной системы имеетприоритетное значение", – сказал спикер Госдумы.Володин отметил, что в понедельник, 7 апреля, Совет нижнейпалаты обсуждал три законопроекта, регулирующих госзакупки. Парламентарииприняли решение, что поправки в нормативно-правовую базу о будут рассматриваться во втором, основном чтении 9 апреля.Законопроект учитывает особенности творческих организаций,подчеркнул председатель нижней палаты. Депутаты обсуждали документ с ведущимирежиссерами, театральными руководителями, представителями музеев и библиотек.Изменения ждут и закупки в сфере организации отдыха иоздоровления детей. Соответствующий нормативно-правовой акт парламентариирассмотрят во втором чтении в четверг, 11 апреля."В вопросах, касающихся детского отдыха, главным критериемдолжно быть качество предоставляемых услуг, а не соревнование в экономиисредств", – подчеркнул Володин.В тот же день на Охотном Ряду в первом чтении будетрассматриваться законопроект, касающийся улучшения контрактной системы в целом.Спикер Госдумы пояснил, что документ касается сокращения сроков закупочныхпроцедур и в целом их упрощения.По словам Володина, к основному чтению в документ внесутпоправки, которые подготовили члены профильной думской рабочей группы."Наша задача – создать нормативную базу, которая будет отвечатьтребованиям времени и позволит повысить эффективность контрактной системы", – заключилпредседатель нижней палаты.Напомним, ранее спикер назвал нынешнеезаконодательство в сфере госзакупок . Одно из нововведений,которое может появиться в системе, – повышение ценового порога,допускающего проведение электронного аукциона с сокращенным сроком подачизаявок с трех до 50 миллионов рублей и до 500 миллионов на строительство,реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.