Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости законов, которые смогут повысить эффективность контрактной системы. Основным критерием при осуществлении госзакупок должно стать качество услуг, а не соревнование по экономии средств, подчеркнул председатель нижней палаты.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости законов, которые смогут повысить эффективность контрактной системы. Основным критерием при осуществлении госзакупок должно стать качество услуг, а не соревнование по экономии средств, подчеркнул председатель нижней палаты.
Государственный и муниципальный заказ имеют огромное
значение для экономики страны, отметил Володин. По его словам, во многом от
качества профильных законов зависит реализация нацпроектов и исполнение
майского указа президента. "Совершенствование контрактной системы имеет
приоритетное значение", – сказал спикер Госдумы.
Володин отметил, что в понедельник, 7 апреля, Совет нижней
палаты обсуждал три законопроекта, регулирующих госзакупки. Парламентарии
приняли решение, что поправки в нормативно-правовую базу о будут рассматриваться во втором, основном чтении 9 апреля.
Законопроект учитывает особенности творческих организаций,
подчеркнул председатель нижней палаты. Депутаты обсуждали документ с ведущими
режиссерами, театральными руководителями, представителями музеев и библиотек.
Изменения ждут и закупки в сфере организации отдыха и
оздоровления детей. Соответствующий нормативно-правовой акт парламентарии
рассмотрят во втором чтении в четверг, 11 апреля.
"В вопросах, касающихся детского отдыха, главным критерием
должно быть качество предоставляемых услуг, а не соревнование в экономии
средств", – подчеркнул Володин.
В тот же день на Охотном Ряду в первом чтении будет
рассматриваться законопроект, касающийся улучшения контрактной системы в целом.
Спикер Госдумы пояснил, что документ касается сокращения сроков закупочных
процедур и в целом их упрощения.
По словам Володина, к основному чтению в документ внесут
поправки, которые подготовили члены профильной думской рабочей группы.
"Наша задача – создать нормативную базу, которая будет отвечать
требованиям времени и позволит повысить эффективность контрактной системы", – заключил
председатель нижней палаты.
Напомним, ранее спикер назвал нынешнее
законодательство в сфере госзакупок . Одно из нововведений,
которое может появиться в системе, – повышение ценового порога,
допускающего проведение электронного аукциона с сокращенным сроком подачи
заявок с трех до 50 миллионов рублей и до 500 миллионов на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.