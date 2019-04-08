Ситуация
в Черном море накаляется: корабли НАТО готовятся оказать поддержку украинским
судам, которые снова хотят пойти на прорыв в Азовское море. Крымский мост взят
под усиленную охрану.
Ситуация
в Черном море накаляется: корабли НАТО готовятся оказать поддержку украинским
судам, которые снова хотят пойти на прорыв в Азовское море. Крымский мост взят
под усиленную охрану.
Россия
усилила свою группировку в зоне предполагаемых провокаций. Моряки и летчики намерены
использовать советский опыт, чтобы отогнать войска НАТО от Крыма в случае, если
они попытаются вместе с украинскими судами войти в Керченский пролив.
По
предположению военного эксперта Юрия Кнутова, кораблями Черноморского флота
будет применен навал и вытеснение вражеских судов, а морская авиация пустит в
штопор самолеты противника. "Навал мы использовали в 1988 году. У нас есть
возможность остановить провокационные действия кораблей НАТО и сил у нас
достаточно, у нашего Черноморского флота", – предупредил Кнутов.
Он также
напомнил, что у российских военных отработаны приемы по тому, как изгонять
самолеты-шпионы из воздушного пространства, прилегающего к территории нашей
страны. В последнее время такие случае участились.
"Пройдет Су-27
рядом с таким самолетом и своей спутной струей свалит его в штопор. После того,
как самолет побывает в штопоре, летчик, я уверен, просто вернется на базу и
прекратит свой разведывательный полет", – выдал секрет военных летчиков эксперт.
Помимо
физического воздействия военные могут применить средства радиоподавления,
которые выведут из строя часть приборов на самолетах и кораблях провокаторов. "Есть
системы радиоэлектронной борьбы, которые мы тоже можем задействовать и таким
образом, не обостряя обстановки, попросить корабли НАТО убраться из того района
к которому они никакого отношения не имеют”, – заявил Кнутов.
Он обратил
внимание на тот факт, что Альянс не послал в Черное море американские корабли. "Они
использовали корабли третьих стран – Канады, Испании, Нидерландов. Эти корабли,
вполне возможно, что будут задействованы для того, чтобы осуществить
провокацию, которая должна либо поднять рейтинг Порошенко, либо дать ему шанс
ввести военное положение", – предположил военный эксперт.
Неделю назад российские пограничники,
Черноморский флот и авиация отработали совместные действия при проходе
иностранных военных кораблей через Керченский пролив. Моряки устроили учебные
стрельбы из всех видов оружия по условным надводным и подводным целям.
Ранее
постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сообщила, что Альянс планирует
принять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив и
расширить масштабы воздушной разведки в Черном море. Если речь идет о
повторении провокации украинских военных, пытавшихся в ноябре прошлого года
прорваться из Черного моря в Азовское, такого рода события грозит нарушителям
атакой российской армии.
Кстати,
так называемый навал российские моряки уже использовали в ноябре прошлого года,
когда три украинских корабля нарушили государственную границу нашей страны и
двинулись в Керченский пролив. Тогда все закончилось арестом судов и
находящихся на них военных. Сейчас моряки ждут суда в одном из российских СИЗО,
а корабли стоят на приколе в Керчи.