Ситуация в Черном море накаляется: корабли НАТО готовятся оказать поддержку украинским судам, которые снова хотят пойти на прорыв в Азовское море. Крымский мост взят под усиленную охрану.

Ситуацияв Черном море накаляется: корабли НАТО готовятся оказать поддержку украинскимсудам, которые снова хотят пойти на прорыв в Азовское море. Крымский мост взятпод усиленную охрану.Россияусилила свою группировку в зоне предполагаемых провокаций. Моряки и летчики намереныиспользовать советский опыт, чтобы отогнать войска НАТО от Крыма в случае, еслиони попытаются вместе с украинскими судами войти в Керченский пролив.Попредположению военного эксперта Юрия Кнутова, кораблями Черноморского флотабудет применен навал и вытеснение вражеских судов, а морская авиация пустит вштопор самолеты противника. "Навал мы использовали в 1988 году. У нас естьвозможность остановить провокационные действия кораблей НАТО и сил у насдостаточно, у нашего Черноморского флота", – предупредил Кнутов.Он такженапомнил, что у российских военных отработаны приемы по тому, как изгонятьсамолеты-шпионы из воздушного пространства, прилегающего к территории нашейстраны. В последнее время такие случае участились."Пройдет Су-27рядом с таким самолетом и своей спутной струей свалит его в штопор. После того,как самолет побывает в штопоре, летчик, я уверен, просто вернется на базу ипрекратит свой разведывательный полет", – выдал секрет военных летчиков эксперт.Помимофизического воздействия военные могут применить средства радиоподавления,которые выведут из строя часть приборов на самолетах и кораблях провокаторов. "Естьсистемы радиоэлектронной борьбы, которые мы тоже можем задействовать и такимобразом, не обостряя обстановки, попросить корабли НАТО убраться из того районак которому они никакого отношения не имеют”, – заявил Кнутов.Он обратилвнимание на тот факт, что Альянс не послал в Черное море американские корабли. "Онииспользовали корабли третьих стран – Канады, Испании, Нидерландов. Эти корабли,вполне возможно, что будут задействованы для того, чтобы осуществитьпровокацию, которая должна либо поднять рейтинг Порошенко, либо дать ему шансввести военное положение", – предположил военный эксперт.Неделю назад российские пограничники,Черноморский флот и авиация отработали совместные действия при проходеиностранных военных кораблей через Керченский пролив. Моряки устроили учебныестрельбы из всех видов оружия по условным надводным и подводным целям.Ранеепостоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сообщила, что Альянс планируетпринять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив ирасширить масштабы воздушной разведки в Черном море. Если речь идет оповторении провокации украинских военных, пытавшихся в ноябре прошлого годапрорваться из Черного моря в Азовское, такого рода события грозит нарушителяматакой российской армии.Кстати,так называемый навал российские моряки уже использовали в ноябре прошлого года,когда три украинских корабля нарушили государственную границу нашей страны идвинулись в Керченский пролив. Тогда все закончилось арестом судов инаходящихся на них военных. Сейчас моряки ждут суда в одном из российских СИЗО,а корабли стоят на приколе в Керчи.