Советник президента Украины по вопросам армии Юрий Бирюков разрекламировал ракетный комплекс Нептун.

Советник президента Украины по вопросам армии Юрий Бирюков "разрекламировал" ракетный комплекс "Нептун". Он рассказал, что ракета может пролететь 300 километров и достичь Севастопольской бухты. При этом, по словам Бирюкова, снаряд "стелется" над поверхностью воды, поднимаясь лишь на пять метров, и способен атаковать корабль.Россияне нервничают из-за этой ракеты, уверен Бирюков. А Порошенко ранее заявил, что новейшие ракеты нужно испытывать возле границы с Россией, в Черниговской области. Однако, несмотря на подобные "рекламные" заявления Киева, оборонная отрасль Украины по-прежнему в упадке. Глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин отмечает, что страна не имеет ни одного профессионально-технического училища, где готовились бы высококвалифицированные сварщики или рабочие. Поэтому новые образцы вооружений производить некому, передает РИА Новости.Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, в свою очередь, отмечает, что техника, демонстрируемая Украиной, является лишь единичными образцами, которые нужны для иллюзии "развития вооруженных сил". Массового производства такой техники на Украине нет.