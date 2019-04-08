Грузинский певец не сможет присутствовать на прощании с режиссером. Вахтанг Кикабидзе и Георгий Данелия дружили почти 45 лет.

Грузинский певец не сможет присутствовать на прощании с режиссером.Вахтанг Кикабидзе и Георгий Данелия дружили почти 45 лет.Сегодня, 8 апреля, певец сообщил прессе, что на похороны звезды советского кино не придет. Вокалиста подвело здоровье. Вахтанг Кикабидзе загремел в больницу."Похороны состоятся завтра… Я не буду присутствовать, я лежу",– сказал он журналистам.Артист походит процедуру диализа. О самочувствии грузинскогоисполнителя ничего не известно.Ранее Кикабидзе записал видеообращение, посвященное ГеоргиюНиколаевичу. Он опубликовал его в своем аккаунте в Facebook. "Мне очень трудноговорить, я всю ночь плакал, как женщина. Царство ему небесное. Я лично егоникогда не забуду, потому что он сделал из меня такого артиста, про которогоговорят большие артисты. Это все Гия, там моей заслуги нет". Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.Великий советский режиссер Георгий Данелия ушел из жизни 4апреля. Ему было 88 лет. Кинематографист умер от остановки сердца. Врачи доконца боролись за его жизнь.В конце февраля почувствовал себя плохо, родственники сразу вызвали медиков. Режиссербыл доставлен в московскую больницу с воспалением легких. Врачи ввели его вискусственную кому. В марте звезде советского кино стало лучше.О смерти мэтра сообщила его супруга – Галина Ивановна. Послестало известно, что прощание с режиссером состоится 9 апреля в Доме кино. Напомним,прославился благодаря таким лентам, как "Я шагаю по Москве","Мимино", "Афоня", "Кин-дза-дза" и "Осенниймарафон".