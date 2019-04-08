Мужчину задержали «по горячим следам»
Мужчину задержали «по горячим следам»
В Коврове местного жителя обвиняют в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Осенью прошлого года мужчина, представившись гостем города, попросил прохожего проводить его до гостиницы. Когда злоумышленник и потерпевший пришли в безлюдное место, обвиняемый ударил мужчину и, отобрал мобильный телефон и убежал.
Потерпевший обратился за помощью к полицейским, которые патрулировали улицы Коврова.
Мужчину задержали «по горячим следам». Злоумышленник пояснил, что планировал похитить велосипед потерпевшего, но, позже решил, что транспорт не представляет особой ценности и похитил мобильник.
Уголовное дело направлено в суд.