Мужчину задержали «по горячим следам»

Мужчину задержали «по горячим следам»В Коврове местного жителя обвиняют в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Осенью прошлого года мужчина, представившись гостем города, попросил прохожего проводить его до гостиницы. Когда злоумышленник и потерпевший пришли в безлюдное место, обвиняемый ударил мужчину и, отобрал мобильный телефон и убежал.Потерпевший обратился за помощью к полицейским, которые патрулировали улицы Коврова.Мужчину задержали «по горячим следам». Злоумышленник пояснил, что планировал похитить велосипед потерпевшего, но, позже решил, что транспорт не представляет особой ценности и похитил мобильник.Уголовное дело направлено в суд.