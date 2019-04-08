Лидер Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду продемонстрировал свои вокальные способности. Футболист спел, находясь за рулем собственного автомобиля.

Лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду продемонстрировал свои вокальные способности. Футболист спел, находясь за рулем собственного автомобиля.Криштиану Роналду запел во время поездки со своей невестой Джорджиной и старшим сыном Криштиану. Футболист громко подпевал исполнителям, чьи песни звучали радиоприемника. Ролик с пением португальца был размещен на его странице в социальной сети.Криштиану Роналду оправился от травмы бедра, из-за которой он пропустил две недели. Нападающий "Ювентуса" планирует выйти на поле в матче Лиги чемпионов с "Аяксом".