В Сети появились свежие фотографии переправы через Керченский пролив. На снимке переправа выглядит опустевшей. Ранее власти объявляли о серьезных неприятностях из-за Крымского моста.

В Сети появились свежие фотографии переправы через Керченский пролив. На снимке переправа выглядит опустевшей. Ранее власти объявляли о серьезных неприятностях из-за Крымского моста.Любопытные кадры разместила на своей странице в Twitterпользователь RoksolanaToday&Крым. На снимках изображен Крымский мост,некоторые из фотографий вызывают вопросы.Так, на одном из кадров показана практически пустаяпереправа. Видны всего лишь несколько автомобилей, проезжающих по мосту – двефуры и "легковушка". Предположительно, кадр снят днем, когда активностьобычно высока. "Заодно и перегруженность моста этого гляньте. Капец,колонны идут", – язвительно прокомментировала блогер.По ее словам, Крымский мост "уничтожает"судоходство по Керченскому проливу. "Меняется все – глубины, скоростьтечений. Природа протестует", – написала RoksolanaToday&Крым.О проблемах из-за переправы ранее говорил первый замминистраукраинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий ЮсуфКуркчи. Чиновник предупредил, что возведение может нарушитьэкосистему Азовского моря.Речь идет о нарушениях перетока водных масс. Ранее Азовскоеморе свободно обменивалось водой с Черным. Крымский мост, утверждает чиновник,стал своеобразной дамбой, которая затруднила эти процессы.Из-за этого происходит заиливание и уменьшение глубины дна,что в перспективе может привести к неблагоприятным последствиям для судоходствав районе Керченского пролива, заявил Куркчи в интервью украинскому изданию"Обозреватель". По его мнению, в ближайшие годы можно ожидатьувеличение количества аварий у Крымского моста.Автомобильная часть переправы через Керченский проливоткрылась в мае прошлого года. Сейчас строители возводят железную дорогу по. Первые поезда по ней должны пройти уже в конце текущего года.