В Сети появились свежие фотографии переправы через Керченский пролив. На снимке переправа выглядит опустевшей. Ранее власти объявляли о серьезных неприятностях из-за Крымского моста.
В Сети появились свежие фотографии переправы через Керченский пролив. На снимке переправа выглядит опустевшей. Ранее власти объявляли о серьезных неприятностях из-за Крымского моста.
Любопытные кадры разместила на своей странице в Twitter
пользователь RoksolanaToday&Крым. На снимках изображен Крымский мост,
некоторые из фотографий вызывают вопросы.
Так, на одном из кадров показана практически пустая
переправа. Видны всего лишь несколько автомобилей, проезжающих по мосту – две
фуры и "легковушка". Предположительно, кадр снят днем, когда активность
обычно высока. "Заодно и перегруженность моста этого гляньте. Капец,
колонны идут", – язвительно прокомментировала блогер.
По ее словам, Крымский мост "уничтожает"
судоходство по Керченскому проливу. "Меняется все – глубины, скорость
течений. Природа протестует", – написала RoksolanaToday&Крым.
О проблемах из-за переправы ранее говорил первый замминистра
украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф
Куркчи. Чиновник предупредил, что возведение может нарушить
экосистему Азовского моря.
Речь идет о нарушениях перетока водных масс. Ранее Азовское
море свободно обменивалось водой с Черным. Крымский мост, утверждает чиновник,
стал своеобразной дамбой, которая затруднила эти процессы.
Из-за этого происходит заиливание и уменьшение глубины дна,
что в перспективе может привести к неблагоприятным последствиям для судоходства
в районе Керченского пролива, заявил Куркчи в интервью украинскому изданию
"Обозреватель". По его мнению, в ближайшие годы можно ожидать
увеличение количества аварий у Крымского моста.
Автомобильная часть переправы через Керченский пролив
открылась в мае прошлого года. Сейчас строители возводят железную дорогу по
. Первые поезда по ней должны пройти уже в конце текущего года.