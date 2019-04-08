Лера Кудрявцева сделала категоричное заявление. Популярная телеведущая сказала, что против того, чтобы мужчины имели вторые семьи.

Лера Кудрявцева сделала категоричное заявление. Популярная телеведущая сказала, что против того, чтобы мужчины имели вторые семьи.Очередной выпуск ток-шоу "Звезды сошлись" был посвящен супружеским изменам. В студии Оскара Кучеры и Леры Кудрявцевой собрались певцы Наталья Сенчукова и виктор Рыбин, писательница Дарья Донцова, супруга футболиста Павла Погребняка Мария, певица Азиза, актрисы Елена Проклова и Анастасия Макеева, певица Татьяна Буланова и многие другие, чтобы обсудить самые пикантные подробности своей жизни и жизни именитых коллег.Так, Дарья Донцова призналась, что никогда не изменяла мужу и даже не думала об этом, а Татьяна Буланова поклялась, что вовсе не измена мужа, футболиста Владислава Родимова, стала причиной их развода. Популярный исполнитель, лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин рассказал, что ушел к Наталье Сенчуковой, оставив семью, потому что влюбился. По той же причине распался и первый брак Татьяны Булановой.Не осталась в стороне и ведущая Лера Кудрявцева. Она призналась, что не смогла бы терпеть другую женщину своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Телеведущая заявила, что немедленно бы рассталась с избранником. "Я все-таки против того, чтобы мужчины имели вторые семьи! Сразу развод! Сразу!" – объявила .Елена Проклова парировала: "А знаешь, почему ты против? Ты боишься, что это случится в твоей семье". Тут уже решил встать на защиту ее соведущий Оскар Кучера. Он обратился в камеру к мужу телеблондинки: "Понял, Макаров, а еще мы с пацанами придем… Ты нам девочку не обижай!"