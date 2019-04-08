Популярная телеведущая разместила в социальных сетях фотографию, сделанную за день до родов. Виктория Лопырева также рассказала поклонникам о том, как она узнала, что ждет ребенка.

Популярная телеведущая разместила в социальных сетях фотографию, сделанную за день до родов. Виктория Лопырева также рассказала поклонникам о том, как она узнала, что ждет ребенка.На снимке, опубликованном в минувшее воскресенье, модель запечатлена в белом платье. Округлившийся живот звезда обнимает одной рукой.В подписи к посту Виктория Лопырева поздравила подписчиков с важным христианским праздником, который отмечается 7 апреля. В этот день верующие вспоминают важное библейское событие: возвещение архангела Гавриила Деве Марии о грядущем рождении Иисуса Христа."С Благовещеньем Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы в этот светлый праздник наши души наполнялись только самыми лучшими помыслами, чтобы в жизни каждого из нас была своя благая весть", – обратилась модель к поклонникам.Знаменитость добавила, что узнала о предстоящем пополнении благодаря визажисту. Во время очередной процедуры женщина внимательно посмотрела на телеведущую и сказала ей, что она скоро станет мамой. Тогда рассмеялась, но в тот же вечер узнала о том, что ждет наследника.Многие пользователи пришли в восхищение от фотографии и отметили, что модель прекрасно выглядела за день до родов. "Как можно так шикарно выглядеть за день до родов! Ни отека, ни усталости", "Очень красивая", "Вы нереальная красотка", "Божественная", – написали они.