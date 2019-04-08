Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление. Батька назвал имя победителя президентских выборов на Украине – 2019. Пор всей видимомости, белорусский лидер что-то знает...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление. Батька назвал имя победителя президентских выборов на Украине – 2019. Пор всей видимомости, белорусский лидер что-то знает...Через две недели украинцам предстоит выбирать между действующимглавой государства Петром Порошенко и актером Владимиром Зеленским. И хотяпрогнозировать результаты голосования не берутся даже многие эксперты,Лукашенко объявил имя победители гонки.Он напомнил, что после первого тура лидирует Зеленский.Однако во втором все может кардинально измениться. "Я все-таки склонендумать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", – заявилЛукашенко в интервью турецкому информагентству "Анадолу".Батька признался, что с Зеленским не знаком и видел еготолько в кино. С Порошенко же белорусский лидер неплохо поладил. Оба лидерапериодически встречаются, на фотографиях они радостно жмут друг другу руки. Вобщем, братская любовь до гроба.При этом Лукашенко отметил, что у него с Порошенко естьобщий друг – Михаил Саакашвили. По словам белорусского лидера, экс-президентГрузии сделал много ошибок в своей политической карьере. Он предостерегнынешнего лидера Незалежной от "шуток с народом" и призвал Порошенкосделать все, чтобы украинцы его поддержали.Что касается Зеленского, то голосовать за него гражданамНезалежной не стоит, уверен Батька. По его мнению, президентство актера – этобольшой риск для страны. "Последние годы опыт украинского народа -свидетельство тому, что нельзя рисковать", – заявил Лукашенко.Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21апреля. Для победы Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко достаточно набратьпростое большинство голосов.