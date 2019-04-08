Мать хоккеиста Александра Овечкина попала в столичную клинику. Причиной срочной госпитализации могло стать обострение хронической болезни.

Мать хоккеиста Александра Овечкина попала в столичную клинику. Причиной срочной госпитализации могло стать обострение хронической болезни.Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу обратилась с жалобами на головную боль в одно из медицинских учреждений. После осмотра медики решили отвезти Татьяну Овечкину в больницу, чтобы провести полное обследование.Позднее СМИ сообщили о том, что причиной сильных болей могло стать обострение хронической болезни. На данный момент обстоятельства уточняются, передает "".