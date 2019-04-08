Кирстен Нильсен — министр внутренней безопасности США – собралась в отставку. Она встретится с Дональдом Трампом и подаст ему соответствующее прошение.

Кирстен Нильсен — министр внутренней безопасности США – собралась в отставку. Она встретится с Дональдом Трампом и подаст ему соответствующее прошение, передает РИА Новости. Однако неизвестно, примет ли президент отставку Нильсен.Слухи о том, что Нильсен может покинуть пост, циркулируют уже около полугода. Это связано с недовольством Трампа ситуацией на границе с Мексикой. Министр поддерживала такие начинания Трампа, как спор с конгрессом о выделении средств на строительство стены, подготовка указов об ограничениях предоставления убежища и борьбе с нелегалами. Однако президент США все равно был недоволен работой Нильсен.