Злоумышленник сломал навесной замок ворот каркаса машиноместа на Боровском шоссе, выкатил оттуда мотоцикл и погрузил его в грузовой фургон, на котором подъехал...

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали 42-летнего ранее судимого москвича по подозрению в краже мотоцикла и комплекта летней автомобильной резины.В полицию обратился 39-летний житель района, который сообщил, что из гаража на Боровском шоссе пропал принадлежащий ему мотоцикл марки «Ямаха», а также два комплекта летней автомобильной резины. Материальный ущерб составил около 510 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемого на Планерной улице. Им оказался 42-летний ранее судимый москвич.Установлено, что злоумышленник сломал навесной замок ворот каркаса машиноместа на Боровском шоссе, выкатил оттуда мотоцикл и погрузил его в грузовой фургон, на котором подъехал. Также он прихватил и комплект летней автомобильной резины. Похищенное он продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93