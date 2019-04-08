Президентом страны и главнокомандующим вооруженными силами не может быть человек с наркотической зависимостью. Об этом заявил лидер Незалежной Петр Порошенко, намекая на своего оппонента по второму туру выборов главы государства, шоумена Владимира Зеленского.

Президентом страны и главнокомандующим вооруженными силами не может быть человек с наркотической зависимостью. Об этом заявил лидер Незалежной Петр Порошенко, намекая на своего оппонента по второму туру выборов главы государства, шоумена Владимира Зеленского.По его мнению, кандидаты в президенты должны сдать тесты наалкоголь и запрещенные вещества во Всемирном антидопинговом агентстве. Ранее стаким предложением выступил боксер Владимир Кличко.Руководство и эксперты организации прибудут на Украину вначале следующей недели, отметил Порошенко. "И я хочу заявить: я эти тестыпройду сразу же по прибытии. Считаю, что это чрезвычайно важно", – заявиллидер Незалежной в эфире на телеканале "Украина".При этом президент сделал намек на возможность некоторыхпроблем у своего оппонента Владимира Зеленского. По словам Порошенко,президентом и главнокомандующим может стать человек, который, не исключено,имеет наркотическую зависимость.Глава государства предупредил, что в таком случаебезопасность страны будет поставлена под угрозу. "Каждый украинец долженполучить абсолютно четкий ответ и по Порошенко, и по", -резюмировал лидер Незалежной.С инициативой пройти медицинское обследование выступилВладимир Зеленский. Актер назвал это обязательным условием перед дебатами. Напрошлой неделе оба кандидата сдали кровь на наличие алкоголя и запрещенныхвеществ.Не обошлось и без казусов. Так, у Петра Порошенко врачдолгое время не мог найти вену. Главу государства попросили поменять руку.Вопросы остались и к Владимиру Зеленскому. Выяснилось, чтокровь у артиста брал бывший актер сериала "Сваты", продюсеромкоторого являлся юморист. В штабе Порошенко сомневаются в объективностианализов шоумена.Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21апреля. Для победы Владимиру и Петру Порошенко достаточно набратьпростое большинство голосов.