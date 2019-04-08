Президентом страны и главнокомандующим вооруженными силами не может быть человек с наркотической зависимостью. Об этом заявил лидер Незалежной Петр Порошенко, намекая на своего оппонента по второму туру выборов главы государства, шоумена Владимира Зеленского.
Президентом страны и главнокомандующим вооруженными силами не может быть человек с наркотической зависимостью. Об этом заявил лидер Незалежной Петр Порошенко, намекая на своего оппонента по второму туру выборов главы государства, шоумена Владимира Зеленского.
По его мнению, кандидаты в президенты должны сдать тесты на
алкоголь и запрещенные вещества во Всемирном антидопинговом агентстве. Ранее с
таким предложением выступил боксер Владимир Кличко.
Руководство и эксперты организации прибудут на Украину в
начале следующей недели, отметил Порошенко. "И я хочу заявить: я эти тесты
пройду сразу же по прибытии. Считаю, что это чрезвычайно важно", – заявил
лидер Незалежной в эфире на телеканале "Украина".
При этом президент сделал намек на возможность некоторых
проблем у своего оппонента Владимира Зеленского. По словам Порошенко,
президентом и главнокомандующим может стать человек, который, не исключено,
имеет наркотическую зависимость.
Глава государства предупредил, что в таком случае
безопасность страны будет поставлена под угрозу. "Каждый украинец должен
получить абсолютно четкий ответ и по Порошенко, и по", -
резюмировал лидер Незалежной.
С инициативой пройти медицинское обследование выступил
Владимир Зеленский. Актер назвал это обязательным условием перед дебатами. На
прошлой неделе оба кандидата сдали кровь на наличие алкоголя и запрещенных
веществ.
Не обошлось и без казусов. Так, у Петра Порошенко врач
долгое время не мог найти вену. Главу государства попросили поменять руку.
Вопросы остались и к Владимиру Зеленскому. Выяснилось, что
кровь у артиста брал бывший актер сериала "Сваты", продюсером
которого являлся юморист. В штабе Порошенко сомневаются в объективности
анализов шоумена.
Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21
апреля. Для победы Владимиру и Петру Порошенко достаточно набрать
простое большинство голосов.