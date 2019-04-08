Алла Демидова госпитализирована в одну из московских клиник.
Сообщается, что у народной артистки поднялось давление.
Алла Демидова госпитализирована в одну из московских клиник.
Сообщается, что у народной артистки поднялось давление.
проходит плановое обследование, успокаивают
поклонников в пресс-службе "Гоголь-центра". Представители театра
подчеркивают, что спектакль с участием народной артистки перенесен на 22 июня. 82-летняя
актриса играет в постановке "Ахматова. Поэма без героя".
Алла Демидова – народная артистка России, награждена
орденами Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. Актриса
в 1977 году стала лауреатом Государственной премии СССР за роль в фильме
"Бегство мистера Мак-Кинли", Демидова также удостоена премии
президента в области литературы и искусства в 2001 году, напоминает .
Будущая актриса родилась 29 сентября 1936 года в Москве.
дебютировала в кинематографе в 1957 году, исполнив небольшую роль
в фильме "Ленинградская симфония". В биографии актрисы – более 50
ролей в различных фильмах. Это Ирина Аркадина в драме Юлия Карасика
"Чайка" по одноименной пьесе Антона Чехова, герцогиня Мальборо в
экранизации пьесы Эжена Скриба "Стакан воды", Лора Лайонс в
телефильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей" и многие другие, напоминает "Вечерняя Москва".
неоднократно подчеркивала, что в театре ей повезло работать
с лучшими режиссерами – Теодором
Терзопулосом, Юрием Любимовым, Анатолием Эфросом. Актриса прожила в браке 54 года с Владимиром
Валуцким, автором сценария к фильму "Мэри Поппинс, до свидания!", отмечает .