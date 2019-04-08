Алла Демидова госпитализирована в одну из московских клиник. Сообщается, что у народной артистки поднялось давление.

Алла Демидова госпитализирована в одну из московских клиник.Сообщается, что у народной артистки поднялось давление.проходит плановое обследование, успокаиваютпоклонников в пресс-службе "Гоголь-центра". Представители театраподчеркивают, что спектакль с участием народной артистки перенесен на 22 июня. 82-летняяактриса играет в постановке "Ахматова. Поэма без героя".Алла Демидова – народная артистка России, награжденаорденами Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. Актрисав 1977 году стала лауреатом Государственной премии СССР за роль в фильме"Бегство мистера Мак-Кинли", Демидова также удостоена премиипрезидента в области литературы и искусства в 2001 году, напоминает .Будущая актриса родилась 29 сентября 1936 года в Москве.дебютировала в кинематографе в 1957 году, исполнив небольшую рольв фильме "Ленинградская симфония". В биографии актрисы – более 50ролей в различных фильмах. Это Ирина Аркадина в драме Юлия Карасика"Чайка" по одноименной пьесе Антона Чехова, герцогиня Мальборо вэкранизации пьесы Эжена Скриба "Стакан воды", Лора Лайонс втелефильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. СобакаБаскервилей" и многие другие, напоминает "Вечерняя Москва".неоднократно подчеркивала, что в театре ей повезло работатьс лучшими режиссерами – ТеодоромТерзопулосом, Юрием Любимовым, Анатолием Эфросом. Актриса прожила в браке 54 года с ВладимиромВалуцким, автором сценария к фильму "Мэри Поппинс, до свидания!", отмечает .