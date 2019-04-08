Специалисты из Университета Маршалла в США установили, что употребление перца чили поможет замедлить развитие рака легких. По словам ученых, продукт содержит полезный компонент капсаицин.

Специалисты из Университета Маршалла в США установили, что употребление перца чили поможет замедлить развитие рака легких. По словам ученых, продукт содержит полезный компонент капсаицин.Американские исследователи отметили, что этот алкалоид замедляет активацию специфического белка Src и препятствует распространению метастазов. Вещество, содержащееся в перце, не позволяет пораженным клеткам питаться за счет здоровых, а также мешает им попадать в другие ткани.Ученые уже провели успешный эксперимент этого компонента на мышах, страдающих от опухоли легких, и теперь планируют проверить влияние капсаицина на человеческий организм. Главная сложность для специалистов состоит в том, что это вещество имеет неприятные побочные эффекты. Оно может вызвать жжение, спазмы, а также раздражение желудочно-кишечного тракта, подчеркивает .Ранее эксперты назвали продукт, который вызывает рак легких. По словам специалистов, регулярное употребление кофе может привести к развитию злокачественной опухоли. Они установили, что у некурящих людей, которые выпивают более одной чашки напитка в день, риск возникновения заболеваний органов дыхания повышается до 41%, сообщает телеканал "".Согласно данным ВОЗ, рак легких является самой частой причиной смерти онкобольных. Ежегодно от этого заболевания умирает 1,76 миллиона человек в мире.