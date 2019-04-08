08.04.2019

2019-04-08 10:20:46

Не стало бывшего члена ЦИК России Василия Лихачева

В понедельник, 8 апреля, скончался бывший член ЦИК России Василий Лихачев. Об этом сообщает со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева.



По его словам, ему подтвердили смерть Лихачева, "к глубокому сожалению". Лихачев был включен в состав ЦИК в 2016 году и курировал вопросы международного взаимодействия и наблюдения за выборами. Осенью 2018 года политик ушел в отставку, напоминает .