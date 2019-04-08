Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза пожаловался на поведение германских коллег в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Он рассказал об оскорбительных и нецензурных выражениях в свой адрес.

Депутат Верховной радыУкраины Борислав Береза пожаловался на поведение германских коллег в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Он рассказал об оскорбительных и нецензурных выраженияхв свой адрес.По его словам, немцы грубо выражались в адреспредставителей Украины. В ходе неформального заседания обсуждались возможныеизменения в регламенте организации, которые позволили бы вернуться России вПАСЕ."Когда их вынудили признать,что это проводится для россиян, тогда мы подняли главный вопрос: что для васважнее – деньги или принципы?" – цитирует Березу Ukrinform. Немцы ответили бранью. Онподчеркнул, что представители Германии позволили себе использовать мат.Также украинский депутат добавил, что считаетповедение немецкой делегации оскорбительным. Высказывания ее лидера АндреасаНика он и вовсе сравнил с поведением "гопоты".По словам генерального секретаря Совета ЕвропыТурбьерна Ягланда, возможный выход России из организации станетпотрясением для Европейского союза. Отметим, ПАСЕ 8 апреля поддержала проведение срочных дебатов подокладу об упрощении процедуры снятия санкций с российской делегации. Данное предложениеподдерживает и Германия.Напомним, ПАСЕ лишила нашу страну права голоса в январе 2015года. Санкции стали ответом на переход Крыма России в 2014 году.