В московских следственных изоляторах приостановили занятия данной практикой. Однако, как выяснилось, все инициаторы отмены йоги в СИЗО об этом не просили.

В московских следственных изоляторах приостановили занятия даннойпрактикой. Однако, как выяснилось, все инициаторы отмены йоги в СИЗО об этом непросили.Так, сенатор Елена Мизулина заявила, что вся эта шумиха – всего лишь фейковаяновость. Политик согласилась с тем, что действительно просила устроить проверкупо поводу занятий кундалини-йоги в изоляторах. При этом Мизулина подчеркнула,что ни о каких запретах речи не было, пригрозив жалобой в Роскомнадзор.Кроме того, оказалось, что экспертизу, на которуюссылаются многие российские СМИ, профессор сектоведения ПравославногоСвято-Тихоновского Университета Александр Дворкин не писал. По его словам, никакогоофициального документа по поводу отмены йоги в СИЗО он не готовил."Я много каким СМИ уже комментировал эту фейковуюновость, но мои слова по большей части исказили", – цитирует профессорасектоведения сайт . Вместе с тем, Дворкин признал, что направлялЕлене Мизулиной личное письмо. Он добавил, что не понимает, каким образом онопопало к члену общественной наблюдательной комиссии (ОНК).По словам специалиста, к занятиям йогой в СИЗОон относится отрицательно. По мнению Дворкина, кундалини-йога базируется преждевсего на тантрических практиках возбуждения у адептов сексуальной энергии ипопытки перенаправления ее для достижения "просветления". Эксперт считает, чтоэто может привести к непредсказуемым последствиям в изоляторах.Альтернативойзанятиям йогой в СИЗО Дворкин назвал спорт. При этом он предложил пригласить в изоляторы сертифицированного специалистаиз института физкультуры.