В московских следственных изоляторах приостановили занятия данной
практикой. Однако, как выяснилось, все инициаторы отмены йоги в СИЗО об этом не
просили.
В московских следственных изоляторах приостановили занятия данной
практикой. Однако, как выяснилось, все инициаторы отмены йоги в СИЗО об этом не
просили.
Так, сенатор Елена Мизулина заявила, что вся эта шумиха – всего лишь фейковая
новость. Политик согласилась с тем, что действительно просила устроить проверку
по поводу занятий кундалини-йоги в изоляторах. При этом Мизулина подчеркнула,
что ни о каких запретах речи не было, пригрозив жалобой в Роскомнадзор.
Кроме того, оказалось, что экспертизу, на которую
ссылаются многие российские СМИ, профессор сектоведения Православного
Свято-Тихоновского Университета Александр Дворкин не писал. По его словам, никакого
официального документа по поводу отмены йоги в СИЗО он не готовил.
"Я много каким СМИ уже комментировал эту фейковую
новость, но мои слова по большей части исказили", – цитирует профессора
сектоведения сайт . Вместе с тем, Дворкин признал, что направлял
Елене Мизулиной личное письмо. Он добавил, что не понимает, каким образом оно
попало к члену общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
По словам специалиста, к занятиям йогой в СИЗО
он относится отрицательно. По мнению Дворкина, кундалини-йога базируется прежде
всего на тантрических практиках возбуждения у адептов сексуальной энергии и
попытки перенаправления ее для достижения "просветления". Эксперт считает, что
это может привести к непредсказуемым последствиям в изоляторах.
Альтернативой
занятиям йогой в СИЗО Дворкин назвал спорт. При этом он предложил пригласить в изоляторы сертифицированного специалиста
из института физкультуры.