В одном из низших футбольных дивизионов Англии травмированный игрок Майкл Эрве стал причиной отмены матча между командами Труро Сити и Конкорд Рейнджерс. Футболист получил травму, но 2,5 часа не мог дождаться бригады скорой помощи.

В одном из низших футбольных дивизионов Англии травмированный игрок Майкл Эрве стал причиной отмены матча между командами "Труро Сити" и "Конкорд Рейнджерс". Футболист получил травму, но 2,5 часа не мог дождаться бригады скорой помощи.Инцидент произошел на 75 минуте матча, когда в одном из игровых моментов спортсмен вел верховую борьбу за мяч, но не смог сгруппироваться и неудачно упал плечом на газон. Как сообщает ВВС, он не мог подняться из-за сильной боли. В итоге местными медиками была вызвана скорая помощь, которая приехала на вызов спустя 2 часа 40 минут после вызова.Примечательно, что в самой службе неотложки заявили, что они отреагировали на вызов в установленные сроки. За время, которое медики провели по пути на стадион, главный судья матча принял решения об отмене поединка. Теперь дальнейшую судьбу встречи решит руководство лиги.