Местные жители поставили на фиктивный миграционный учет более 20 иностранных граждан.

Дознавателями ОМВД России по Петушинскому району возбуждены уголовные дела в отношении местных жителей, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Участковым уполномоченным полиции установлено, что в период с декабря прошлого года по февраль текущего 29-летняя жительница города Покров направила в территориальный отдел по вопросам миграции в общей сложности 13 уведомлений о прибытии уроженцев среднеазиатских стран с указанием места их проживания в своей квартире. Однако, намерения предоставить помещение для проживания иностранцам, прибывшим в Россию на заработки, у фигурантки не было.В аналогичном преступлении подозревается 35-летний житель города Петушки, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет 5 иностранцев.Установлено, что ранее подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, возбуждено отделением дознания ОМВД России по Судогодскому району в отношении 30-летней местной жительницы.Полицейскими установлено, что подозреваемая в феврале текущего года направила в территориальный отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии 7 иностранных граждан, однако указанное помещение в качестве жилого им предоставлено не было.Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.