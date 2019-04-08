Недавно поклонников шокировала весть о том, что у артиста нашли
рак поджелудочной железы. Сейчас Александр Песков бросил все силы на борьбу с
недугом.
Недавно поклонников шокировала весть о том, что у артиста нашли
рак поджелудочной железы. Сейчас Александр Песков бросил все силы на борьбу с
недугом.
разложила карты Таро, чтобы узнать,
какое будущее ждет звезду эстрады. По словам ведуньи, Александру Пескову в его
битве с болезнью будет сопутствовать удача.
"Карты у него плохие, есть болезни, жизнь начала идти на
спад. Тем не менее, серьезного кризиса я не вижу. Недуги он победит, хоть
лечение и дается с трудом. Обычно людям с хорошей энергетикой невероятно везет,
и это можно сказать о Пескове. Артист родился в рубашке, плюс он сам по себе
жизнелюб, невероятно добрый и открытый человек, который излучает добро. Его
окружают хорошие люди, всегда готовые поддержать в трудную минуту", -
рассказала ведунья.
Ясновидящая также предостерегла от ошибок. "Вообще,
Александру предначертана долгая жизнь, однако ему нужно избегать употребления
спиртных напитков. На сцену он вернется, но не скоро. Все его проблемы -
психосоматика. Этот человек остро чувствует ложь, его много раз обманывали, из-за
чего он нес серьезные потери", – отметила Янко.
По мнению ясновидящей, предчувствовал
надвигающуюся на него беду. "Кстати, хочу сказать, что сам Александр обладает
даром – у него очень развита интуиция. Карты показывают, будто бы он умеет
предсказывать. О своих болезнях артист знал, но постоянно отмахивался от них,
что очень плохо – можно было бы избежать серьезных последствий. К сожалению это
последняя госпитализация Пескова. Остается лишь пожелать ему здоровья", -
резюмировала Галина Янко.