Недавно поклонников шокировала весть о том, что у артиста нашли рак поджелудочной железы. Сейчас Александр Песков бросил все силы на борьбу с недугом.

Недавно поклонников шокировала весть о том, что у артиста нашлирак поджелудочной железы. Сейчас Александр Песков бросил все силы на борьбу снедугом.разложила карты Таро, чтобы узнать,какое будущее ждет звезду эстрады. По словам ведуньи, Александру Пескову в егобитве с болезнью будет сопутствовать удача."Карты у него плохие, есть болезни, жизнь начала идти наспад. Тем не менее, серьезного кризиса я не вижу. Недуги он победит, хотьлечение и дается с трудом. Обычно людям с хорошей энергетикой невероятно везет,и это можно сказать о Пескове. Артист родился в рубашке, плюс он сам по себежизнелюб, невероятно добрый и открытый человек, который излучает добро. Егоокружают хорошие люди, всегда готовые поддержать в трудную минуту", -рассказала ведунья.Ясновидящая также предостерегла от ошибок. "Вообще,Александру предначертана долгая жизнь, однако ему нужно избегать употребленияспиртных напитков. На сцену он вернется, но не скоро. Все его проблемы -психосоматика. Этот человек остро чувствует ложь, его много раз обманывали, из-зачего он нес серьезные потери", – отметила Янко.По мнению ясновидящей, предчувствовалнадвигающуюся на него беду. "Кстати, хочу сказать, что сам Александр обладаетдаром – у него очень развита интуиция. Карты показывают, будто бы он умеетпредсказывать. О своих болезнях артист знал, но постоянно отмахивался от них,что очень плохо – можно было бы избежать серьезных последствий. К сожалению этопоследняя госпитализация Пескова. Остается лишь пожелать ему здоровья", -резюмировала Галина Янко.