На днях юбилей отметила одна из самых эксцентричных актрис современности – Эвелина Бледанс. Однако артистка отказалась от всех торжеств и уехала в Израиль.

На днях юбилей отметила одна из самых эксцентричных актрис современности – Эвелина Бледанс. Однако артистка отказалась от всех торжеств и уехала в Израиль.Эвелине Бледанс исполнилось 50 лет. А кто даст?! Актриса прекрасно выглядит, тщательно следя за собой, снимается, играет в театре, много путешествует, занимается воспитанием сына с синдромом Дауна Семена. Как артистке на все хватает внимания, времени и энергии остается только гадать.Ожидалось, что в честь круглой даты актриса закатит шумную вечеринку. Но не тут-то было. Свой праздник Эвалина решила отметить в узком семейном кругу. "Я вдруг поняла, как сильно – до удушья и боли в сердце! – люблю своих детей! И хочу провести этот праздник с семьей, с моими любимыми сыновьями – Колей и Семеном. Это два самых важных для меня человека", – объявила опомнившаяся Бледанс.А так как ее старший наследник, которому, к слову, в этом году исполнится 25 лет, уже давно проживает в Израиле, то Эвелина решила отправиться с младшим сыном Семеном туда. "Буду работать мамой, стругать салаты, запекать рыбку в духовке, может даже испеку торт. Люблю готовить и кормить моих мальчишек!" – поделилась планами Эвелина."Да, я хочу, чтоб мои сыновья были счастливы! И сделаю для этого все, что в моих силах и даже больше. А еще я бы очень хотела поделиться этим счастьем с другими детьми. Ведь нет ничего прекраснее на свете, чем улыбка и радостные глаза ребенка – твой он или чужой – неважно… И вот что я решила: все финансы – и те, что планировалось шумно потратить на этот "золотой юбилей" и часть тех, что буду зарабатывать позже – я направлю на организацию собственного благотворительного Фонда и на поддержку семей, которые воспитывают детей с особенностями развития. А еще я очень хочу снять большой фильм с участием "солнечных" актеров. Такие фильмы есть во всех странах, я думаю, это пришел черед это сделать и в России", – объявила .Актриса убеждена, что в 50 лет жизнь только начинается, и планов у нее очень много. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram она опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена с сыновьями.