Ксения Собчак не заслужила звания санитара российского шоу-бизнеса. Телеведущая пользуется отвратительными методами для самопиара.

Ксения Собчак не заслужила звания "санитара"российского шоу-бизнеса. Телеведущая пользуется отвратительными методами для самопиара.Таких "санитаров", как , в российскомшоу-бизнесе хватает. Только эти "медработники" ничего не лечат– апользуются всеми доступными доступами для поднятия своего рейтинга."Чтобы быть санитаром, нужно быть самой безупречной. АСобчак, как мне кажется, действительно квалифицированный и безупречный санитарот шоу-бизнеса требуется. Сначала изображает из себя блондинку в шоколаде,потом идет в президенты, затем, провалившись на выборах, ради рейтингов на YouTube, становится ужепостаревшей блондинкой в шоколаде", – сказал "Дням.ру" экспертсовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.По словам эксперта, то, как недавнопоиздевалась над Анастасией Волочковой в ее собственном доме просто мерзко. Манукяннапомнил, что телеведущая унижала балерину и смеялась над ней."А потом еще и постфактум с Глебом Пьяных все этопересматривала и ржала. Никогда не смогу понять тех, кто становится на сторонуСобчак и одобряет ее деятельность. Потому что деятельность эта отвратительна", – подчеркнул Манукян.Скандал между Ксенией Собчак и Анастасией Волочковойразразился после публикации интервью, которое телеведущая взяла у балерины. Бывшаяприма обвинила журналистку в том, что она установила скрытую камеру в ее банедля того, чтобы заполучить пикантные кадры, напоминаетРанее телеведущий Артур Гаспарян назвал санитаром шоу-бизнеса. Журналист признался, что ему очень нравитсяпрямолинейность светской львицы. Он добавил, что очень благодарен Собчак за всеее "разоблачительные труды".