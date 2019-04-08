Ксения Собчак не заслужила звания санитара
российского шоу-бизнеса. Телеведущая пользуется отвратительными методами для самопиара.
Ксения Собчак не заслужила звания "санитара"
российского шоу-бизнеса. Телеведущая пользуется отвратительными методами для самопиара.
Таких "санитаров", как , в российском
шоу-бизнесе хватает. Только эти "медработники" ничего не лечат– а
пользуются всеми доступными доступами для поднятия своего рейтинга.
"Чтобы быть санитаром, нужно быть самой безупречной. А
Собчак, как мне кажется, действительно квалифицированный и безупречный санитар
от шоу-бизнеса требуется. Сначала изображает из себя блондинку в шоколаде,
потом идет в президенты, затем, провалившись на выборах, ради рейтингов на YouTube, становится уже
постаревшей блондинкой в шоколаде", – сказал "Дням.ру" эксперт
совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
По словам эксперта, то, как недавно
поиздевалась над Анастасией Волочковой в ее собственном доме просто мерзко. Манукян
напомнил, что телеведущая унижала балерину и смеялась над ней.
"А потом еще и постфактум с Глебом Пьяных все это
пересматривала и ржала. Никогда не смогу понять тех, кто становится на сторону
Собчак и одобряет ее деятельность. Потому что деятельность эта отвратительна", – подчеркнул Манукян.
Скандал между Ксенией Собчак и Анастасией Волочковой
разразился после публикации интервью, которое телеведущая взяла у балерины. Бывшая
прима обвинила журналистку в том, что она установила скрытую камеру в ее бане
для того, чтобы заполучить пикантные кадры, напоминает
Ранее телеведущий Артур Гаспарян назвал санитаром шоу-бизнеса. Журналист признался, что ему очень нравится
прямолинейность светской львицы. Он добавил, что очень благодарен Собчак за все
ее "разоблачительные труды".