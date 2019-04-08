В Приморском крае пожарные спасли из загоревшейся квартиры семью и их кота Степана, но если люди не пострадали, то их питомца пришлось откачивать. Сотрудники МЧС сняли на видео реанимационные мероприятия.

В Приморском крае пожарные спасли из загоревшейся квартиры семью и их кота Степана, но если люди не пострадали, то их питомца пришлось откачивать. Сотрудники МЧС сняли на видео реанимационные мероприятия.Описанные события произошли около 16 часов в минувшую субботу, 6 апреля, в Спасске-Дальнем. В многоэтажке на Краснознаменной улице загорелась квартира на пятом этаже. Жильцы квартиры не пострадали, но вот их кот едва не погиб — животное забилось в угол и надышалось угарным газом. Из задымленного помещения его вынесли пожарные.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от