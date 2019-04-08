В Crocus City Hall состоялась II церемония награждения музыкальной премии ЖАРА Music Awards – самого яркого события этой весны! Среди гостей вечера был и один из самых интересных молодых артистов – Александр Панайотов. За кулисами с серебряным призером телепроекта Голос встретился корреспондент Дни.Ру

В Crocus City Hall состоялась II церемония награждения музыкальной премии "ЖАРА Music Awards" – самого яркого события этой весны! Среди гостей вечера был и один из самых интересных молодых артистов – Александр Панайотов. За кулисами с серебряным призером телепроекта "Голос" встретился корреспондент "Дни.Ру"Певец сегодня находится на пике формы, карьеры, славы. Но он понимает, что не это – цель и смысл его жизни. Важно оставить после себя не только след в музыкальное культуре страны, но и наследника. По признанию Панайотова, сегодня он все для этого делает. И скоро станет отцом."В этом году (1 июля – Прим. ред.) мне исполнится 35 лет, – улыбается артист. – И мне хотелось бы иметь наследника. Думаю, осенью смогу вплотную заняться этим вопросом. Мальчика хочу, хочу парня, хочу, чтобы пацан рос у меня, чтобы фамилия моя продолжалась. Но было бы наследство, как говорится (смеется), а наследника завести никогда не поздно. У меня оно пока не такое, как у моего продюсера Григория Лепса, но хорошую двухкомнатную квартиру, например, имею".Напомним, что недавно шокировал многочисленных поклонников сообщением, что давно и счастливо женат. По его словам с супругой Екатериной Кореневой он познакомился еще около десяти лет назад. Потом постепенно стали вместе работать – жена вяла на себе функции и администратора, и директора, и пресс-секретаря. Но певца нахождение со свой избранницей практически 24 часа в сутки не смущает –он шутит, что так даже удобнее, когда все деньги идут в одну касса. "Два года назад мы сочетались браком, – заявил исполнитель. – Сочетались тайно, чтобы никто не узнал и не "слил" в прессу. Поэтому про то, что нас связывают не только рабочие, а и личные отношения, практически никто не знал". Сегодня отношениям Екатерины и Александра многие завидуют, считая, что ребятам очень повезло друг с другом.