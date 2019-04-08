Егор Холявин сильно потерял в весе. Звезда шоу Дом-2 рассказала о серьезном недуге.

Егор Холявин сильно потерял в весе. Звезда шоу "Дом-2"рассказала о серьезном недуге.Еще пару лет назад Егор Холявин был очень полным. Из-залишнего веса он сильно комплектовал и не мог наладить личную жизнь. Послеучастия в шоу "Дом-2" он впал в другую крайность – перекроил лицо пластическимиоперациями и изнурил организм диетами.На свежем снимке, опубликованным в его Instagram, Холявин выглядитхрупким и субтильным. Еще три месяца назад он не был таким худым. Экс-участниктелестройки не признался, сколько килограмм скинул за это время, но, судя повсему, немало."SOS! Живой я. Исхудал совсем… Что делать? Как набрать вес?Где эта золотая середина? А может, оставить всё как есть? Помогите", -обратился он к подписчикам в соцсетях.Ниже он опубликовал хэштег "анорексия", намекнув тем самымна развитие у него заболевания. Отметим, что нервная анорексия очень опасная болезнь, которая без лечения может привести к летальному исходу.Меж тем фанаты бывшего участника не жалеют. Онисчитают, что Холявин просто требует внимания."Где голова была когда ложился под нож, предупреждали опоследствиях, писали, говорили 🙏 столько раз резаный" в погоне за славой и Красотой 🙄. О какой помощи идетречь, денег надо. Или своим умом поделиться 🤦(здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Простоорганизм уже не выдержует, этих всех операций. Ты же чуть на тот свет неотправился. Мне кажется, нужно просто быть самим собой, какой бы ты ни был,зато здоровый!" – распекают звезду интернет-обыватели.