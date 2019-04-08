Егор Холявин сильно потерял в весе. Звезда шоу Дом-2
рассказала о серьезном недуге.
Егор Холявин сильно потерял в весе. Звезда шоу "Дом-2"
рассказала о серьезном недуге.
Еще пару лет назад Егор Холявин был очень полным. Из-за
лишнего веса он сильно комплектовал и не мог наладить личную жизнь. После
участия в шоу "Дом-2" он впал в другую крайность – перекроил лицо пластическими
операциями и изнурил организм диетами.
На свежем снимке, опубликованным в его Instagram, Холявин выглядит
хрупким и субтильным. Еще три месяца назад он не был таким худым. Экс-участник
телестройки не признался, сколько килограмм скинул за это время, но, судя по
всему, немало.
"SOS! Живой я. Исхудал совсем… Что делать? Как набрать вес?
Где эта золотая середина? А может, оставить всё как есть? Помогите", -
обратился он к подписчикам в соцсетях.
Ниже он опубликовал хэштег "анорексия", намекнув тем самым
на развитие у него заболевания. Отметим, что нервная анорексия очень опасная болезнь, которая без лечения может привести к летальному исходу.
Меж тем фанаты бывшего участника не жалеют. Они
считают, что Холявин просто требует внимания.
"Где голова была когда ложился под нож, предупреждали о
последствиях, писали, говорили 🙏 столько раз резаный
" в погоне за славой и Красотой 🙄. О какой помощи идет
речь, денег надо. Или своим умом поделиться 🤦
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Просто
организм уже не выдержует, этих всех операций. Ты же чуть на тот свет не
отправился. Мне кажется, нужно просто быть самим собой, какой бы ты ни был,
зато здоровый!" – распекают звезду интернет-обыватели.